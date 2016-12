Serious Sam VR: The Last Hope: Early-Access-Update bringt Koop-Modus für zwei Spieler - 4Players.de

Croteam und Devolver Digital haben das erste große Update für Serious Sam VR: The Last Hope (Early Access) veröffentlicht. Via Steam bekommen Spieler einen Online-Koop-Modus für zwei Personen spendiert. "Im neuen Koop-Multiplayer zieht man nun gemeinsam los - eine VR-Simulation von Captain Sam's Schlachten-Logbüchern ermöglicht den mehr oder weniger koordinierten Einsatz, in dem ein doppelter Sam dann hoffentlich auch für doppelten Schaden sorgt. Dabei können Spieler entweder mit HTC Vive oder Oculus Rift teilnehmen, eine Mischung aus beiden Systemen ist ebenfalls möglich. Also einfach eine Mission aussuchen und dann direkt mit dicken Wummen alle Gegner in kleine Stücke zerballern", heißt es vom Publisher.Zu den weiteren Verbesserungen gehören eine überarbeitete Spielbalance (Waffen- und Munitionspreise) und zwei neue Schwierigkeitsgrade. Sowohl der Einzel- als auch der Mehrspielermodus können fortan in den Varianten "Tourist" und "Serious" bestritten werden.Letztes aktuelles Video: Co-op-Update