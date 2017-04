Serious Sam VR: The Last Hope: Early-Access-Update: Planet Valtos im Anmarsch - 4Players.de

Das "Valtos-Update" wird am 26. April für die Early-Access-Version von Serious Sam VR: The Last Hope (HTC Vive und Oculus Rift) erscheinen . Das Update umfasst einen neuen Planeten (Valtos) mit vier "gefährlichen Umgebungen" bzw. Levels. Sam Stone darf dort mit drei neuen Waffen (u. a. ein Bogen mit Explosivpfeilen) auf Gegnerjagd gehen. Sowohl neue Gegner als auch ein neuer Boss sind geplant. Serious Sam VR: The Last Hope befindet sich seit Mitte Oktober 2016 in der Early-Access-Phase