Serious Sam VR: The Last Hope: Early-Access-Update mit Fähigkeiten, Skilltree und Powerups - 4Players.de

Für die Early-Access-Version von Serious Sam VR: The Last Hope ist das große Update "Skills and Powerups" veröffentlicht worden. Fortan können aktive und passive Fähigkeiten in einem Skilltree freigeschaltet werden. Die dafür notwendigen Skillpunkte erhält Sam "Serious" Stone durch den Abschluss von Missionen auf Planeten. Höhere Schwierigkeitsgrade werden mit mehr Skillpunkten honoriert.So lassen sich zum Beispiel eine Zeitverlangsamung, eine Spinnenarmee, Minigun-Geschütztürme, Plasmakanonen oder ein taktischer Orbitallaser freischalten. Darüber hinaus können die Waffen verbessert werden, aber nur bei perfekten Durchläufen. Last but not least stellten die Entwickler noch klar, dass der VR-Shooter auch weiterhin mit neuen Inhalten versorgt werden soll.Letztes aktuelles Video: Skills and Power-Ups Trailer