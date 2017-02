Sunset Overdrive: Insomniac Games deutet mögliche Fortsetzung an - 4Players.de

Mit Sunset Overdrive gelang Insomniac Games 2014 ein erfrischendes Xbox-One-Debüt (zum Test ). Trotzdem wurde bisher keine Fortsetzung der abgedrehten Endzeit-Action angekündigt. Als die Kollegen von Game Informer diesbezüglich bei Studio-Präsident Ted Price nachhakten , meinte der, dass man diese Frage Publisher Microsoft stellen sollte. Er und sein Team wären jedenfalls nach wie vor Feuer und Flamme für die Marke und könnten sich, da sie ihnen gehöre, auch eine Fortführung in Eigenregie vorstellen. Konkrete Pläne gebe es derzeit allerdings nicht. Im September hatte man sich zuletzt auch schon für eine PC-Umsetzung ausgesprochen (wir berichteten ). Aktuell arbeiten die Ratchet-&-Clank -Macher am PS4-exklusiven Spider-Man für Sony sowie weiteren inhalten für ihren VR-Titel The Unspoken Letztes aktuelles Video: Dawn of the Rise of the Fallen Machines Launch-Trailer