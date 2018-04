Sunset Overdrive: Bekommt kein Xbox-One-X-Upgrade; Entwickler haben schon viele Ideen für einen Nachfolger - 4Players.de

Grafische Updates für die Xbox One X sind offenbar gar nicht so schnell gemacht - zumindest, wenn es um die Engine des durchgeknallten Action-Adventures Sunset Overdrive geht. In einer Fragestunde im Forum Resetera erläuterte Insomniacs Community Director James Stevenson, dass sich die hauseigene Engine mittlerweile dart stark weiterentwickelt hätte, dass ein solches Grafik-Upgrade zu aufwändig wäre:"Realistisch gesehen steht das momentan nicht in den Karten. Unser Engine-Code hat sich einige Jahre lang weiterentwickelt, und wenn man das Projekt jetzt wieder öffnen würde und versuchen würde, es dort einzufügen, auf einem neuen Stück Hardware, plus das ganze Testen und die Ressourcen, die dort hinein wandern, ist das nichts, zu dem wir inhouse imstande wären. Momentan fokussieren sich hier alle auf Marvel's Spider-Man ".Außerdem ging Stevenson mit einem einzelnen Wort darauf ein, dass man im Team schon "viele" Ideen für einen möglichen Nachfolger zu Sunset Overdrive habe. Insomniac hat bereits mehrfach bekundet, dass man liebend gerne eine zweiten Teil entwickeln würde (z.B. hier und hier ) - bislang scheint sich aber noch kein Publisher gefunden zu haben, um das Projekt auch wirklich in Angriff nehmen zu können.Letztes aktuelles Video: Dawn of the Rise of the Fallen Machines Launch-Trailer