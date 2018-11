Sunset Overdrive: Weiterer Hinweis auf eine PC-Version des durchgeknallten Actionspiels - 4Players.de

Beim Entertainment Software Rating Board (Altersfreigabe für Spiele in den USA) ist noch ein Hinweis auf eine PC-Umsetzung von Sunset Overdrive aufgetaucht. Das Actionspiel von Insomniac Games hat von der ESRB eine Alterskennzeichnung für "Windows PC" erhalten ("ab 17 Jahren"). Bereits im Mai hatte das "Game Rating and Administration Committee of Korea" eine Altersfreigabe für die PC-Version erteilt ( wir berichteten ). Eine PC-Fassung haben weder Microsoft noch Insomniac Games bisher offiziell angekündigt, aber die Entwickler zeigten sich diesbezüglich offen.Der durchgeknallte Zombie-Shooter Sunset Overdrive sorgte mit seiner unkonventionellen Schlidder-Mechanik nicht nur bei uns für Begeisterung ( 4P-Wertung: 85% ).Letztes aktuelles Video: Dawn of the Rise of the Fallen Machines Launch-Trailer