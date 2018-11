Sunset Overdrive: PC-Version auf Steam und im W10-Store veröffentlicht; Box-Version bestätigt - 4Players.de

Aktualisierung vom 16. November 2018, 19:08 Uhr:

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 8 oder aktueller

Prozessor: Intel Core i5 3470 @ 3,0 GHz | AMD-FX-6300

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: GeForce 750 Ti | AMD Radeon R7 260X

Speicherplatz: 30 GB verfügbarer Speicherplatz

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 10

Prozessor: Intel Core i5 4690 @ 3,5 GHz | AMD-FX-8350

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: GeForce 970 oder GeForce GTX 1060 | AMD Radeon R9 290x oder Radeon RX 480

Speicherplatz: 30 GB verfügbarer Speicherplatz

Ursprüngliche Meldung vom 15. November 2018, 22:40 Uhr:

. @SunsetOverdrive is coming to Windows 10 PC tomorrow! pic.twitter.com/e87bZuBJRj — Insomniac Games (@insomniacgames) 15. November 2018

This is the most PC tweet we have ever done. https://t.co/3lEFdUQE2L — Sunset Overdrive (@SunsetOverdrive) 15. November 2018

Nach der kurzen und knappen Ankündigung steht nun Sunset Overdrive zum Verkauf bereit - auf Steam und im Windows Store . Für 19,99 Euro erhält man die Vollversion des Spiels von Insomniac Games und sämtliche Download-Erweiterungen (Weapons Pack, Mystery of Mooil Rig und Dawn of the Rise of the Fallen Machines). Die physische Box-Version, die von THQ Nordic vertrieben wird, ist ebenfalls offiziell bestätigt worden und soll "so schnell wie möglich" in den Läden erhältlich sein (19,99 Euro). Die Box-Version umfasst zusätzlich den Soundtrack und ein Poster (A2). Die PC-Umsetzung wurde allem Anschein nach von Blind Squirrel Games realisiert. Die Bildwiederholrate kann übrigens auf "unbegrenzt" gestellt werden.Minimum:Empfohlen:Insomniac Games und Microsoft haben die PC-Version von Sunset Overdrive nach zahlreichen Gerüchten (endlich) offiziell angekündigt. Die PC-Version soll am morgigen 16. November 2018 für "Windows 10 PCs" erscheinen. Weitere Details (Preis, Umfang, Vertriebsplattformen) wurden bisher nicht verraten.Vor einigen Tagen tauchte bei Amazon eine Produktwebseite der PC-Version von Sunset Overdrive auf ( wir berichteten ). Die von THQ Nordic vertriebene Box-Version wird knapp 20 Dollar kosten und sämtliche Download-Erweiterungen (Weapons Pack, Mystery of Mooil Rig und Dawn of the Rise of the Fallen Machines) umfassen. Als Releasetermin wurde bereits der 16. November 2018 vorweggenommen.Der durchgeknallte Zombie-Shooter Sunset Overdrive sorgte mit seiner unkonventionellen Schlidder-Mechanik nicht nur bei uns für Begeisterung ( 4P-Wertung: 85% ).Letztes aktuelles Video: PC-Trailer