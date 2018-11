Sunset Overdrive: Umsetzung für Windows 10 PCs offiziell angekündigt - 4Players.de

. @SunsetOverdrive is coming to Windows 10 PC tomorrow! pic.twitter.com/e87bZuBJRj — Insomniac Games (@insomniacgames) 15. November 2018

This is the most PC tweet we have ever done. https://t.co/3lEFdUQE2L — Sunset Overdrive (@SunsetOverdrive) 15. November 2018

Insomniac Games und Microsoft haben die PC-Version von Sunset Overdrive nach zahlreichen Gerüchten (endlich) offiziell angekündigt. Die PC-Version soll am morgigen 16. November 2018 für "Windows 10 PCs" erscheinen. Weitere Details (Preis, Umfang, Vertriebsplattformen) wurden bisher nicht verraten.Vor einigen Tagen tauchte bei Amazon eine Produktwebseite der PC-Version von Sunset Overdrive auf ( wir berichteten ). Die von THQ Nordic vertriebene Box-Version wird knapp 20 Dollar kosten und sämtliche Download-Erweiterungen (Weapons Pack, Mystery of Mooil Rig und Dawn of the Rise of the Fallen Machines) umfassen. Als Releasetermin wurde bereits der 16. November 2018 vorweggenommen.Der durchgeknallte Zombie-Shooter Sunset Overdrive sorgte mit seiner unkonventionellen Schlidder-Mechanik nicht nur bei uns für Begeisterung ( 4P-Wertung: 85% ).Letztes aktuelles Video: PC-Trailer