Killer Instinct: Crossplay: PC- und Xbox-One-Besitzer dürfen Steam-Nutzer verprügeln - 4Players.de

gEoNeO schrieb am 07.09.2017 um 21:57 Uhr

Frag mich ehrlich gesagt, wer sich noch ne Xbox One kaufen sollte, wenn jetzt jedes Spiel auf Win10 und Steam erscheint. Bei mir läuft auf meinem alten i5 2500k jedes Spiel auf hohen bis Ultra einstellungen. So viel zu ein Rechner sei doch so teuer. Der i5 2500k ist von 2011.

Die Xbox One X kaufen sich vermutlich nur Leute die schon ne Xbox One, ne Xbox One S und jetzt ne Xbox One X. Danach kommt bestimmt noch Xbox One Win10 Edition XXX