Killer Instinct: PC- und Xbox-One-Besitzer dürfen Steam-Nutzer verprügeln - 4Players.de

Wenn das Prügelspiel Killer Instinct im Laufe der kommenden Wochen auf Steam erscheint, können sich die Käufer dieser Version auf einen Satz heiße Ohren gefasst machen: Im Forum von Ultra-combo.com wurde angekündigt, dass sich die (mittlerweile schon erfahreneren) Besitzer der bisherigen Fassungen (Xbox One und Windows-10-Store) online mit allen anderen Spielern kloppen können.Community-Manager "rukizzel" warnt die Nutzer allerdings vor: In nächster Zeit könnte es durch Tests des Features dazu kommen, dass der entsprechende Menüpunkt für Crossplay schon vorher zu sehen ist und wieder verschwindet. Das sei beabsichtigt und man solle sich daher nicht darum sorgen. Auch die Netzwerk-Performance soll während dieser Tests nicht beeinträchtigt werden. Kurz vorm Launch sollen übrigens noch weitere Informationen zur Steam-Fassung der blitzschnellen Kombo-Orgie in dem Forum veröffentlicht werden.Letztes aktuelles Video: Reimagining Thunder