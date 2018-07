Below: Soll 2018 endlich erscheinen; Entwickler wollen außerdem zwei neue Spiele ankündigen - 4Players.de

Einen genauen Termin gibt es dabei noch nicht. Allerdings kündigt Vella an, dass sein Studio im August, also vermutlich zur gamescom, noch zwei weitere Titel enthüllen wird. Im Vordergrund stehe zunächst aber die Fertigstellung von Below.



Doch warum hat die Entwicklung des Abenteuers so viel Zeit gekostet? Vella führt die prozedural erstellte Welt an, dank der Entwickler und Testspieler nicht einfach an bestimmte Punkte springen können, sondern stets von vorn beginnen müssten, um eine gewünschte Stelle zu erreichen. Eine Lektion, die Vella daraus gelernt habe sei es, große Projekte zu einem anderen Zeitpunkt anzukündigen.

Below soll nach mehreren Verschiebungen noch in diesem Jahr erscheinen - fünf Jahre nach seiner Ankündigung im Jahr 2013. Das hatte Creative Director Kris Piotrowski gegenüber Engadget bereits im März angedeutet - Nathan Vella, einer der Gründer von Entwickler-Studio Capybara Games ( Superbrothers: Sword & Sworcery Might & Magic: Clash of Heroes ), hat das jetzt noch einmal bestätigt Als wir Below vor vier Jahren gespielt hatten, hinterließ es bereits einen sehr guten Eindruck und wir sind gespannt, ob das fertige Abenteuer diese Vorschusslorbeeren bestätigen kann.Letztes aktuelles Video: So sah es aus, als Below noch 2016 erscheinen sollte.