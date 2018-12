Below: Release noch in diesem Monat! - 4Players.de

Es ist vollbracht: Nach einer außergewöhnlich langen Entwicklungszeit und zahlreichen Verschiebungen soll das explorative Action-Adventure Below mit seinen prozeduralen Labyrinthen jetzt tatsächlich am 14. Dezember für die Plattformen PC und Xbox One erscheinen. Angekündigt wurde das Spiel erstmals im Sommer 2013."Erkunden. Überleben. Entdecken" - so fasst Entwickler Capybara Games das Konzept hinter Below kurz und knapp zusammen. Zuvor hatte das kanadische Studio vor allem mit Superbrothers: Sword & Sorcery Aufmerksamkeit erregt, das schon bei seiner Erstveröffentlichung für iOS im Jahr 2011 bei uns eine Platin-Auszeichnung einheimsen konnte ( zum Test ).Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer