Morgen, am 8. Dezember 2016, erscheint das kostenlose Inhalts-Update Monitor's Bounty für Halo 5: Guardians , wie 343 Industries per Blog mitteilt . Neben neuen Waffen, Rüstungen, Skins und Spielfunktionen wird auch das bisher größte Forge-Update der Seriengeschichte versprochen. Darüber hinaus wird es auch endlich einen Custom-Games-Browser geben, der auf Xbox One und Windows 10 folgendermaßen aussehen wird:Auch vom ebenfalls neuen Observer-Modus gibt es bereits erste Schnappschüsse:Weitere Einzelheiten will man noch heute via Halo Waypoint veröffentlichen. Hier zudem eine Übersichtsgrafik mit allen geplanten Neuerungen :Letztes aktuelles Video: Anvils Legacy-Trailer