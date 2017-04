Halo 5: Guardians: Entwickler 343 Industries will sich in Zukunft wieder mehr auf den Master Chief konzentrieren - 4Players.de

Die Entwickler von 343 Industries wollen sich in Zukunft wieder verstärkt dem Master Chief widmen und ihn wieder als Held der Halo-Spiele in den Fokus rücken. Das haben Studioleiterin Kiki Wolfkill und Franchise Director Frank O’Connor in einem umfangreichen Interview mit dem GamesTM Magazine versprochen, auf das im NeoGAF-Forum Bezug genommen wird. Rückblickend gestand man außerdem ein, es sei ein Fehler gewesen, den beliebten Hauptcharakter bei der Kampagne von Halo 5: Guardians in den Hintergrund zu drängen - ein Umstand, der auch vielen Fans der Reihe sauer aufgestoßen ist.Letztes aktuelles Video: Anvils Legacy-Trailer