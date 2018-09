Halo 5: Guardians: Gerücht: Könnte doch noch für PC erscheinen; mittlerweile dementiert - 4Players.de

CJHunter hat geschrieben: ? Gestern 13:21 Verstehe auch deine Argumente hier nicht...Im Prinzip hat aber Raskir auch schon schon Vieles richtig erläutert...Der Vergleich mit GTA triffts mMn nach echt gut. DU kannst GTA auch nicht als Rennspiel bezeichnen bloß weil du öfters mal eine Karre klaust und um die Gegend fährst. Verstehe auch deine Argumente hier nicht...Im Prinzip hat aber Raskir auch schon schon Vieles richtig erläutert...Der Vergleich mit GTA triffts mMn nach echt gut. DU kannst GTA auch nicht als Rennspiel bezeichnen bloß weil du öfters mal eine Karre klaust und um die Gegend fährst.

Na, für mich greift der Vergleich etwas daneben. Aber das ist okay. Wie gesagt, das ist so meine Empfindung. Ich seh das so, dass andere Gameplay-Elemente eher um den Shooter-Anteil herumgestrickt sind und deswegen nehm ich viele dieser Third-Person Spiele auch in erster Linie als Shooter wahr. Weil die Perspektive und die ganzen Aspekte die gameplayseitig mit daran hängen auf Deckungs-Shooter Passagen ausgelegt sind. Ich seh das als das zentrale Element. Was ich für das Autofahren (um Rennen gehts in GTA ja trotzdem noch nicht) in GTA nur bedingt so sehe.Aber bei diesen Genre Abgrenzungen fängts dann jetzt auch irgendwo an kleinlich zu werden...