Star Wars Battlefront: Ultimate-Edition und Spielszenen von Rogue One: Scarif - 4Players.de

Mit "Rogue One: Scarif" kommt die vierte und letzte Erweiterung für Star Wars Battlefront , die bereits etliche Tage vor dem Kinostart am 6. Dezember erhältlich ist. Neben den spielbaren Charakteren Jyn Erso und Orson Krennic wird man sich auf vier neuen Karten austoben können. Zeitgleich wird man als Playstation-VR-Besitzer das VR-Level "Rogue One: X-Wing VR" spielen können. Das komplette Paket wurde mit allen Erweiterungen zudem als "Ultimate Edition" für 80 Euro veröffentlicht. Der folgende kurze Werbetrailer zeigt kurze Szenen aus Rogue One: Scarif:Letztes aktuelles Video: Ultimate Edition-Trailer