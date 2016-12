Star Wars Battlefront: Start-Trailer der vierten Erweiterung "Rogue One: Scarif" - 4Players.de

Wer bereits neun Tage vor dem deutschen Kinostart von "Rogue One: A Star Wars Story" (15. Dezember) in die neue bzw. alte Welt eintauchen will, kann ab dem 6. Dezember mit der vierten Erweiterung von Star Wars Battlefront mit dem Namen "Rogue One: Scarif" loslegen. In dem Launch-Trailer kann man bereits die Heldin der Rebellen Jyn Erso und den für das Imperium kämpfende Orson Krennic in Aktion sehen. In dem Film geht es darum, die Pläne für den Todesstern aus dem vierten Teil bzu besorgen:Letztes aktuelles Video: Rogue One Scarif-Trailer