Star Wars Battlefront: Vierte und letzte Erweiterung "Rogue One: Scarif" für Season-Pass-Besitzer erhältlich - 4Players.de

Die vierte und letzte Erweiterung "Rogue One: Scarif" für Star Wars Battlefront ist für Season-Pass-Besitzer fortan erhältlich . Zwei Wochen später wird man das DLC-Paket auch einzeln kaufen können. Das Add-on basiert auf "Rogue One: A Star Wars Story" (Kinostart: 15. Dezember 2016) und umfasst vier neue Karten auf dem Planeten Scarif (und im Orbit). Hinzukommen der dreiphasige Spielmodus "Infiltration", zwei Blaster-Pistolen (A180, DT-29), die Stenernkarte "Sonic Imploder" und zwei weitere Helden. Jyn Erso kämpft für die Rebellen und Orson Krennic für das Imperium. Darüber hinaus werden mit dem Update - für das Hauptspiel - das Rüstungssystem überarbeitet, Spawn-Punkte verbessert und die Balance (Modi, Waffen, Sternenkarten, Helden) optimiert. Die Liste mit allen Veränderungen findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Rogue One Scarif-Trailer