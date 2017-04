The Crew: Ubisofts Rennspiel bekommt vorerst keine Updates mehr - 4Players.de

Mit einer recht schwammigen News auf der offiziellen Website von The Crew hat Ubisoft einen Blick in die Zukunft des Rennspiels geworfen. In den nächsten Monaten plane man keine Aktualisierungen, später scheint man aber durchaus noch mehr mit dem Spiel vorzuhaben, denn The Crew habe "gerade erst begonnen". Hier der komplette Blog-Eintrag:"Seit seiner Veröffentlichung im Dezember 2014 ist eine unglaubliche Community passionierter Spieler gewachsen und hat die Entwicklung des Spiels begleitet. Mit zwei Erweiterungen, zahlreichen neuen PvE- und PvP-Features, einer vollständigen grafischen Überholung, Wettereffekten und natürlich neuen Fahrzeugen, um nur einige zu nennen, waren wir stets bemüht, das Erlebnis für alle Spieler zu erweitern. Heute möchten wir euch darüber informieren, dass wir keine größeren Aktualisierungen in den nächsten Monaten mehr planen. Dennoch möchten wir euch versichern, dass The Crew gerade erst begonnen hat. Wie ihr wisst, werden in Kürze neue Polizeifahrzeuge ins Spiel integriert und wir melden uns mit weiteren Neuigkeiten, sobald wir neue Details zu verkünden haben. Vielen Dank für eure permanente Unterstützung, 5-10s."Letztes aktuelles Video: RAID Live-Update