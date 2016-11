The Division: Update 1.5 und Erweiterung "Überleben" werden auf PC getestet - 4Players.de

Auf dem öffentlichen Testserver (PC) von The Division wird noch bis zum 13. November 2016 das Update 1.5 (Change-Log) sowie die zweite große Erweiterung "Überleben" getestet. Im Modus 'Überleben' haben die Spieler die Wahl, ob sie im PvP- oder PvE-Modus spielen möchten. In der PvP-Variante ist die Abtrünnigen-Funktion ausgeschaltet und die Spieler können in jeder Ecke von New York, auch außerhalb der Dark Zone, gegen andere Spieler kämpfen oder mit ihnen zusammenarbeiten. Im PvE-Modus können die Spieler mit anderen Agenten kooperieren und PvP ist überall ausgeschaltet, selbst in der Dark Zone."In der neuen Erweiterung haben die Spieler mit extremen Bedingungen zu kämpfen, nachdem ihr Helikopter wegen eines Schneesturms notlanden musste. Als Division-Agenten haben die Spieler wichtige Informationen über ein mögliches Heilmittel gegen die Pandemie und müssen aus der Dark Zone geborgen werden. Warme Kleidung, Vorräte, Wasser und Medizin werden entscheidend für ihren Erfolg sein. Jedoch stellt die Umgebung nicht die einzige Gefahr dar, denn die Spieler müssen vor 23 weiteren Agenten und den Jägern, einem neuen, mysteriösen und tödlichen Gegner, auf der Hut sein."Letztes aktuelles Video: Erweiterung 2 Ueberleben Ankuendigung