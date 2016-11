The Division: Ab sofort mit Unterstützung für DirectX 12 - 4Players.de

Ab sofort unterstützt die PC-Version von The Division Microsofts Grafikschnittstelle DirectX 12. Das meldet die Webseite DSO und verweist darauf, dass das gestern auf dem öffentlichen Testserver veröffentlichte Update auf Version 1.5 die Funktion beinhaltet. Erst Nutzererfahrungen deuten darauf hin, dass diese neue Render-Option die Bildrate des RPG-Shooters vor allem in Systemen mit älteren Prozessoren verbessert. Besitzer von stärkeren CPUs dürften dagegen kaum Unterschiede feststellen. The Division erschien Anfang des Jahres für PC, PS4 sowie Xbox One und wurde von Ubisoft und dessen Studio Massive Entertainment entwickelt.Letztes aktuelles Video: Erweiterung 2 Ueberleben Ankuendigung