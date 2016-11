The Division: Update 1.05 mit "Weltrang 5" und weiteren Anpassungen steht an - 4Players.de

Weltrang 5 erscheint mit Aktualisierung 1.5. Die Gegner werden Stufe 34 aufweisen und der maximale Ausstattungswert steigt auf 256.

Mit einem neuen Weltrang können wir das Spielfeld wieder glätten, damit alle Spieler etwa auf gleicher Höhe beginnen und unausgeglichene ererbte Ausstattung ablegen können. Außerdem können wir Aufwertungen für alle Spieler anbieten, die schon den maximalen Ausstattungswert bei Veröffentlichung von Aktualisierung 1.4 hatten.



Wir fügen sechs besondere benannte Ausstattungsobjekte in Weltrang 5 hinzu, die jeweils über ihr eigenes Talent verfügen.

Diese benannten Ausstattungsobjekte fallen im Überleben, sind in Einsatzleistung-Behältern und an besonderen Stellen im Spiel zu finden.

Die FrontLine-Ausstattungsgarnitur wurde wieder ins Spiel integriert.



In Aktualisierung 1.5 haben wir 12 neue Waffentypen und vier benannte Waffen eingeführt.

Das B.L.I.N.D.-Gewehr wurde wieder ins Spiel aufgenommen. Es heißt nun Urban-MDR-Sturmgewehr.



Der Wert Rüstung wird derzeit als bester Wert am Platz angesehen und wir untersuchen, wie wir das in Zukunft ändern können, um Raum für mehr Entscheidungen bei der Buildwahl zu lassen

Die Änderung des gegnerischen Rüstungsschadens von minimal zu maximal, wie es auf dem PTS getestet wurde, wurde revidiert. Der gegnerische Rüstungsschaden wird immer noch einen Effekt im SGS-Modus haben.

Die Stärke der Zielhilfe bei Schrotflinten wurde verringert, wie auch die Änderungen an der Präzision und am Kopfschussschadenbonus.



Aktivitäten in höheren Welträngen gewähren nun mehr Credits und Phönix-Credits.

Die Händler verkaufen nun Objekte entsprechend eures Ausstattungswerts anstelle des Weltrangs. Behälter sind in den höheren Rängen etwas teurer geworden.

Gegner können nun auch Anfertigungsmaterial fallen lassen, wenn sie getötet werden.



Das Wanken hat wieder einen Effekt im SGS-Modus.

Die Lagerkapazität wurde von 70 auf 150 Objekte vergrößert.

Aktualisierung 1.5 wird weitere Balance-Verbesserungen und Fehlerbehebungen mitbringen.

In der nächsten Woche, am 22. November 2016, wird für PC und Xbox One das Update 1.5 für The Division erscheinen - unabhängig vom Veröffentlichungsdatum von Überleben (DLC). Die PlayStation 4 wird "kurze Zeit" später versorgt. Mit dem Patch wird "Weltrang 5" eingeführt, der mit erhöhter Gegnerstufe und höherem Ausstattungswert daherkommt. In diesem neuen Weltrang sind die Gegner auf Stufe 34 und der höchste Ausstattungswert für Waffen und Ausstattung wird 256 betragen (verglichen mit Stufe 33 und Ausstattungswert 229 in Weltrang 4).Hierzu schreiben die Entwickler: "Wir wissen, dass es einigen Spielern widerstrebt, dass wir so kurz nach der Veröffentlichung von Aktualisierung 1.4 einen neuen Weltrang einführen. Wir haben seit einigen Monaten den Ausstattungswert des Spiels nicht mehr angefasst (seit Aktualisierung 1.3), aber aufgrund er großen Änderungen in 1.4 verstehen wir, dass einige Spieler dies als Neustart begriffen haben. Dennoch finden wir, dass diese Erhöhung aus mehreren Gründen notwendig ist. Zum einen hatten viele Spieler schon den maximalen Ausstattungswert erreicht, als 1.4 veröffentlicht wurde und wir wollten ihnen Aufwertungen anbieten. Außerdem bietet dies die Möglichkeit, das Spielfeld neu zu glätten. In 1.3 könnte die Jagd auf Ausstattung ein Gräuel sein und nicht jeder verfügte über die Ausdauer, um die hohen Ausstattungswerte zu erreichen. Dieses mal sind alle Spieler von 1.4 auf 1.5 auf etwa gleicher Höhe. Damit können wir uns weiter von ererbter Ausstattung entfernen, die derzeit die Spielbalance aus den Angeln hebt, wenn wir nichts dagegen unternehmen, da neue Spieler niemals die Gelegenheit haben werden, Hand an sie zu legen. Ein neuer Weltrang ist ein integraler Bestandteil unserer Arbeit, The Division weiter auszubalancieren und eine natürliche Fortsetzung dessen, was wir mit Aktualisierung 1.4 begonnen haben. Nur weil wir nun einen neuen Weltrang kurz nach Aktualisierung 1.4 einführen, bedeutet dies nicht, dass Weltrang 6 in Kürze vor der Tür steht, falls überhaupt. Wir müssen einen geeigneten Weg finden, wann wir neue Weltränge einführen und nehmen uns eure Kritik zu Herzen, während wir weiter entwickeln." Ausführliche Details zum Update 1.5 findet ihr hier Zusammenfassung von Weltrang 5Zusammenfassung benannte AusstattungZusammenfassung neue WaffenZusammenfassung Rüstung und SchrotflintenZusammenfassung der WirtschaftsänderungenZusammenfassung der Änderungen am Wanken und der LagerkapazitätLetztes aktuelles Video: Erweiterung 2 Ueberleben Ankuendigung