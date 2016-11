The Division: Die Zahl der täglich aktiven Spieler stieg durch den großen Patch 1.4 wieder auf das Niveau nach dem Verkaufsstart im März; Community zeigt sich zufrieden - 4Players.de

Seit der Veröffentlichung von Patch 1.4 für The Division sind die Spielerzahlen wieder deutlich angestiegen, sagte Anne Blondel (VP of Live Operations bei Ubisoft) in einem Statement bei PCGamesN . Ohne konkrete Zahlen zu nennen, meinte sie, dass die Anzahl der täglich aktiven Nutzer wieder das Niveau direkt nach dem Verkaufsstart (im März) erreicht hätte. Sie erklärte, dass einige Nutzer das Spiel viel früher als angenommen verlassen bzw. links liegen gelassen hätten.Aufgrund dieser Ausgangslage mussten sie (als Entwickler) eine schwere Entscheidung für die Zukunft treffen. Sie beschrieb zwei Möglichkeiten, die sie hatten. Einerseits konnten sie die Situation mit zusätzlichen Inhalten beantworten oder andererseits alle Arbeiten stoppen, sich auf den Hosenboden setzen und alle Schwierigkeiten sowie Probleme, die von der Community angesprochen wurden, angehen, ausbügeln und erst dann neue Inhalte bringen. Letztendlich entschieden sie sich für die zweite Lösung und laut ihren Ausführungen ist die Community von The Division "super glücklich" über die aktuelle Version des Spiels, obgleich viele anfänglich enttäuscht darüber waren, dass die neuen Inhalte und Erweiterungen verschoben wurden. Auch die Stimmung in der The-Division-Community sei nun wieder viel "positiver" als vorher. Blondel schätzt abschließend, dass noch mehr Spieler zurückkehren werden.Letztes aktuelles Video: Erweiterung 2 Ueberleben Trailer