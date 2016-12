The Division: Die Zahl der täglich aktiven Spieler stieg durch den großen Patch 1.4 wieder auf das Niveau nach dem Verkaufsstart im März; Community zeigt sich zufrieden; Ubisoft gesteht Falschaussage ein - 4Players.de

flo-rida86 hat geschrieben: naja destiny und alternative ich weiss ja nicht.ich weiss noch wo es mit borderlands 2 vergleiche gab von zick Magazinen und abseits der Technik hat destiny eine ordentliche klatsche bekommen und das mit diesem budget.the division ist auch schon das bessere spiel und hat auch noch die bessere Technik auf seiner seite.



flo-rida86 hat geschrieben: wegen letzter satz:warum bist du auf dieser news?

ob man jetzt ewig was grindet oder in einem shooter zick mal einen abknallt oder in einem rennspiel zum 100mal die strecke fährt ist letztlich egal oder?

Dass würde ich so nicht unterschreiben: Division ist nicht wirklich besser als Destiny, dass fängt bei so was profanen wie Missions-Design an, geht über die Atmosphäre und das "Gunplay" bis hin zur Vielfalt der Level/Gegner. Beide haben ihre Vor- und Nachteile die sich in meinen Augen aber insgesamt auf einem sehr ähnlichen Niveau befinden.Und ja, ich habe beides ne Weile gespielt und kann daher schon so einen gewissen Quervergleich ziehen, möchte aber noch mal anmerken dass ich Destiny nicht umsonst als "Art" Alternative beschrieben habe da es in gewissen Kern-Features doch schon eine andere Richtung geht als Division.Weil ich querfeldein in allen Genres unterwegs bin: Rennspiel, FPS, MMO, RPG, Strategie etc. ich spiele alles ab und an und habe auch nichts gegen "lange" Spiele, aber dann bitte auch mit ordentlich Abwechselung und Charakteren und/oder Story die mich bei der Stange halten (z.B. Dark Souls, Witcher, Fallout in gewisser Weise).Bei Multiplayer Titeln sind die Faktoren natürlich etwas anders gewichtet aber letzten Endes erwarte ich hier auch eine gewisse Abwechselung, die mir ein Destiny oder ein Division eben nicht bieten kann. Speziell Division ist mit seiner schieren Anzahl an Gegner-Typen (und sich daraus...