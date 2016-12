The Division: Kann am Wochenende kostenlos auf PC ausprobiert werden - 4Players.de

Die PC-Version von The Division kann am kommenden Wochenende kostenlos ausprobiert werden. Ubisoft startet die Aktion am 15. Dezember um 19:00 Uhr. Bis zum 18. Dezember um 22:00 Uhr kann das Spiel angetestet werden. Während des kostenlosen Wochenendes haben die Spieler Zugriff auf den kompletten Inhalt sowie auf alle kostenlosen Updates, die seit dem Verkaufsstart erschienen sind. Season-Pass-Inhalte werden nicht geboten.Letztes aktuelles Video: Erweiterung 2 Ueberleben Trailer