The Division: Erweiterung "Letztes Gefecht" bringt kompetitive Mehrspielermatches mit achtköpfigen Mannschaften - 4Players.de

Ubisoft hat auf der offiziellen Website des MMO-Shooters The Division einige Feinheiten darüber verraten, wie sich die Matches im DLC "Letztes Gefecht" (bzw. "Last Stand") abspielen werden. Mit der Erweiterung können Spieler in zwei Manschaften von je acht Mitgliedern gegeneinander antreten, während sie um Stützpunkte kämpfen. Das Gemetzel findet in der vergrößerten Dark Zone statt, bietet ein eigenes Fortschrittssystem und exklusive Ausrüstung. Damit es fair bleibt, wird die gewöhnliche Ausrüstung in diesem Bereich des Spiels zunächst angeglichen. Erfreulich für PS4- und PC-Spieler ist, dass "Last Stand" und das begleitende Update 1.6 nicht mehr früher auf der Xbox One erscheinen soll, sondern gleichzeitig für alle Systeme.Im "letzten Gefecht" versuchen die zwei Teams (die in je zwei Squads von vier Spielern unterteilt werden), an Terminals Daten hochzuladen, die von KI-Figuren bewacht werden. Auch Geschütze lassen sich platzieren - oder man schaltet taktische Verstärkungen und Boosts frei. Während des Matches sollen die Basen näher zusammenrücken und so die Spannung erhöhen. Ein Datum steht noch nicht fest, es soll vor dem Release aber eine Testphase für den PC geben. Auf der offiziellen Website gibt es einen langen Artikel mit allen Neuerungen des Updates und des DLCs.Letztes aktuelles Video: Erweiterung 2 Ueberleben-Launch-Trailer