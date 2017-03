The Division: Update 1.6 peppt die Pro-Fassung der PS4 offenbar deutlich auf - 4Players.de

Mit dem Update 1.6 für The Division verleiht Ubisoft seinem Spiel auf der PlayStation 4 Pro ein deutliches visuelles Upgrade. Zu dieser Erkenntnis gelangt Youtuber Arekkz nach einem ausführlichen Vergleichsvideo zwischen Standard-PS4 und Pro-Variante, das u.a. VG24/7 aufgegriffen hat. Demnach gibt es verglichen mit dem ersten Pro-Patch aus dem Dezember vergangenen Jahres eine massive Steigerung. Konnte man damals kaum einen Unterschied zwischen dem skalierten 4K-Bild inklusive nativen 4K-HUD-Elementen und der 1080p-Ausgabe hinsichtlich Grafikqualität und Darstellung ausmachen, scheint man jetzt die grafischen Vorteile auf der PS4 Pro deutlich zu sehen. Offenbar wurden sowohl das temporäre Anti-Aliasing beim Supersampling als auch die temporäre Kantenglättung in Bewegung optimiert. Gleichzeitig sollen die Performance und das Upscaling-Verfahren verbessert worden sein.Letztes aktuelles Video: Erweiterung 3 Last Stand Trailer