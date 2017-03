The Division: "Year Two": Zwei kostenlose Erweiterungen angedacht - 4Players.de

Für The Division sollen im zweiten Jahr (März 2017 bis 2018) zwei kostenlose Erweiterungen veröffentlicht werden, verriet Julian Gerighty (Creative Director) in einem Interview mit Gamerant . Die Entwickler wollen demnach den mit Patch 1.4 eingeschlagenen Weg weitergehen und dafür sorgen, dass die Spieler ihre "eigenen Geschichten" erleben können - und für ihre im Spiel verbrachte Zeit "belohnt" werden. Die Erweiterungen sollen sich zunächst um PvE-Inhalte (Spieler gegen Computergegner) drehen und könnten später auf PvP ausgedehnt werden. Er deutet an, dass die neuen Inhalte auf einer "Event-Struktur" mit einem Modifikator und hoher Wiederspielbarkeit basieren würden. Weitere Details sollen in den kommenden Wochen und Monaten verraten werden.Letztes aktuelles Video: Erweiterung 3 Last Stand Trailer