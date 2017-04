The Division: Patch bringt wechselbare Loadout-Konfigurationen auf den Test-Server - 4Players.de

Im Mai soll Ubisofts Online-Shooter The Division ein Update bekommen, der den Umgang mit der Ausrüstung vereinfacht. Wie pcgamer.com berichtet , können die Spieler das darin enthaltene Loadout-Feature aber bereits jetzt nutzen: Voraussetzung dafür sei, dass sie auf den "Public Test Server" wechseln. Das neue Feature ermöglicht es, bis zu sechs Charakter-Konfigurationen zu speichern, welche sich mit Schlagwörtern wie Marksman oder Assault benennen lassen. Vom Menü aus könne man danach einfach zwischen den Ausrüstungs-Konfigurationen wechseln. Nach Änderungen solle man allerdings nicht vergessen, den Menüpunkt zum Abspeichern anzuklicken. Weitere Infos zum Test-Update gibt es in den offiziellen Patch-Notes oder auch in einem Erklärungs-Video auf dem Youtube-Kanal Arekkz Gaming:Letztes aktuelles Video: Erweiterung 3 Last Stand Trailer