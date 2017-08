The Division: Global-Events, Belobigungen und geheime Ausstattungsobjekte: Update 1.7 erscheint nächste Woche - 4Players.de

Das Update 1.7 für The Division wird am 15. August 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht . Mit dem Inhaltspatch werden Global-Events, Belobigungen, Abzeichen, geheime Ausstattungsobjekte und mehr eingeführt. Im Laufe des gleichen Tages soll das erste "Global-Event" starten.Global-Events"Global-Events sind einwöchige Spielsitzungen, die viel Spaß machen und euer übliches Spielerlebnis auf herausfordernde Weise verändern. Sie sind mit dem Ziel entstanden, die Art, wie ihr spielt zu ändern. Global-Events eröffnen euch ein völlig neues Spielerlebnis, inklusive neuer Objekte, die mit den Geheimen Ausstattungssets eingeführt werden. Diese Events finden über die Dauer einer Woche statt und bringen eine völlig neue Währung ins Spiel: Token. Token sind eine Belohnung, die man für Objekte, wie zum Beispiel Geheime Behälter ausgeben kann. Die Spieler können die Token sammeln und teure Geheime Behälter kaufen oder weniger für den Behälter ausgeben und sich auf ihr Glück verlassen, dass bei den preiswerteren Behältern etwas Gutes abfällt."Geheime Ausstattungsobjekte"Neulich haben wir die letzte Ausstattungsart in The Division bekannt gegeben: Geheime Ausstattungsobjekte. Geheime Ausstattungsobjekte stammen aus den Verschlüsselten Behältern der Global-Event-Woche, können einem jedoch nach Ende des Global-Events auch über den gemeinsamen Loot-Pool im Spiel zufallen. Jedes Global-Event führt drei neue Geheime Ausstattungsgarnituren ein, die auf bereits existierenden Ausstattungsgarnituren beruhen. Dies sind Varianten der üblichen Standardausstattung, mit erweiterter Werteskala für die Hauptwerte, Verbesserungen für zwei Werte sowie Fünf- und Sechs-Teile-Boni."Belobigungen"Belobigungen sind ein brandneues, spielinternes Erfolge-System, das mit Aktualisierung 1.7 bei The Division eingeführt wird. Belobigungen erfassen eine ganze Reihe von Werten, die auf euren Leistungen im Spiel beruhen und werden entsprechend freigeschaltet. Im Moment gibt es drei Hauptarten von Belobigungen: Herausforderungen, Werte und Aufgabenlisten. Durch den Abschluss von Belobigungen gewinnen Spieler Abzeichen, ein brandneues Prestige-Objekt für den neuen Prestige-Objekt-Platz."Abzeichen"Abzeichen sind die Belohnungen für abgeschlossene Belobigungen und ersetzen das SHD-Phönix-Abzeichen, das sich bereits am rechten Arm des Agenten befindet. Das ist eine einfache aber wirkungsvolle Art, deine Belobigungsstufe zu zeigen und deinen Agenten noch ein wenig individueller aussehen zu lassen."Letztes aktuelles Video: Erweiterung 3 Last Stand Trailer