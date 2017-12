The Division: Update 1.8 Widerstand erscheint morgen; Gratis-DLC-Woche und Gratis-Wochenende

Widerstand (PvE-Modus): In Widerstand kooperieren die verschiedenen Fraktionen gegen Division-Agenten. Vier Agenten versuchen so lange wie möglich, in kontinuierlichen Gegner-Wellen zu überleben. Gegner lassen Ressourcen fallen, die entweder zum Aufbau von Verteidigungsanlagen oder zur Erweiterung des Schlachtfeldes verwendet werden können und stellen den Spielern so mehr taktische Optionen zur Verfügung. Die Spieler müssen zusammenarbeiten und die beste Strategie finden, um so viele Gegner-Wellen wie möglich zu überleben und dadurch bessere Belohnungen zu erhalten.

Gefecht (PvP Modus): In Gefecht kämpfen zwei Teams aus je vier Spielern um die höchste Anzahl an Eliminierungen bis zum Ablauf der Zeit. Die Teams erhalten jedes Mal Punkte, wenn ein gegnerischer Spieler eliminiert wurde.



Die "Spiel-Aktualisierung 1.8 Widerstand" für The Division wird am 5. Dezember 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Zwei Tage später wird ein Gratis-Wochenende (7. bis 10. Dezember) auf allen Plattformen stattfinden. Außerdem werden alle Besitzer von The Division vom 5. bis zum 10. Dezember freien Zugang zu allen Erweiterungen haben, die im Season Pass enthalten sind (Untergrund, Überleben und Letztes Gefecht).Aktualisierung 1.8 Widerstand ist die bisher größte kostenlose Aktualisierung für The Division. Sie vergrößert die Spielwelt für alle Spieler um einen neuen Bereich: die West Side Piers. "Zusätzlich zu den verschiedenen Open-World-Aktivitäten werden die West Side Piers zwei neue Spielmodi beherbergen:Zusätzlich wird Aktualisierung 1.8 Widerstand einen neuen sozialen Bereich, Verbesserungen des Untergrund-DLCs, eine Überarbeitung der Abtrünnigenmechanik sowie eine Optimierung des Ausrüstungssystems beinhalten, die es den Spielern ermöglicht, die Werte ihrer Ausrüstung zu verbessern."Gratis-DLC-Woche"Vom 5. bis zum 10. Dezember erhalten alle The Division-Spieler kostenlosen und unbeschränkten Zugang zu allen drei Erweiterungen, die im Tom Clancy’s The Division Season Pass enthalten sind, darunter Untergrund, Überleben und Letztes Gefecht. Die Gratis-DLC-Woche wird auf allen verfügbaren Plattformen und für Teilnehmer am Gratis-Wochenende verfügbar sein."Gratis-Wochenende"Vom 7. bis zum 10. Dezember wird das komplette Spiel für neue Spieler auf allen verfügbaren Plattformen zugänglich sein. Das aktuell laufende Testangebot, das Spielern bis zum achten Level oder bis zu sechs Spielstunden freien Zugang zum Hauptspiel gewährt, wird während des Gratis-Wochenende pausiert. Für Spieler, die die Gratis-Testversion noch vor dem 7. Dezember herunterladen, wird die Beschränkung bis zum Ende des Gratis-Wochenendes aufgehoben. (...) Zusammen mit diesem Gratis-Wochenende wird es Rabatte auf die Tom Clancy's The Division Standard- und Gold Edition für den PC geben. Zusätzlich werden Spieler, die das Spiel während des Gratis-Wochenendes erwerben, ihren gesamten Spielfortschritt übertragen können."Letztes aktuelles Video: Update 18 Widerstand-Launch-Trailer