The Division: Patch-Versorgung beflügelt Spielerzahlen; Massive möchte gerne mehr Geschichten erzählen

David Polfeldt, Managing Director bei Massive Entertainment, hat in einem Interview mit IGN nicht nur gesagt, dass sie The Division so lange weiter unterstützen wollen, wie die Spieler Interesse an dem Titel zeigen würden, sondern auch verraten, dass sie gerne mehr und neue Geschichten in diesem Universum erzählen würden. Er vermied es zwar, von The Division 2 oder einem Spin-Off zu sprechen, erwähnte aber explizit "The Division 1" anstatt bloß "The Division" zu sagen.Polfeldt: "Ich meine, es ist eine wundervolle Marke, die so viele potenzielle Geschichten in sich trägt. Es gibt viele Dinge, die wir in The Division 1 nicht gemacht haben, für die Marke aber sehr interessant wären. Ich denke, dass es definitiv Platz für eine Fortführung gibt, und zwar abseits davon, The Division einfach online zu halten. Aber ... ich kann zum aktuellen Zeitpunkt darüber nicht viel mehr sagen".Des Weiteren gab er zu, dass sie ursprünglich gedacht hätte, dass die aktive Spielerbasis nach über eineinhalb Jahren deutlich kleiner sein müsste. Aber durch die vielen großen Patches und Updates sei es seit Patch 1.4 so, dass die Anzahl der Spieler mit jedem Patch steigen und steigen würde - und genau deswegen würden sie The Division weiter mit Updates versorgen. The Division sei mit der Zeit und erst nach Release/Verkaufsstart gereift, meinte er.The Division erschien im März 2016 und wurde kürzlich mit dem Patch 1.8 versorgt ( wir berichteten ). Ansonsten arbeitet das Ubisoft-Studio noch an dem Avatar-Spiel in Zusammenarbeit mit Fox Interactive.Letztes aktuelles Video: Update 18 Widerstand-Launch-Trailer