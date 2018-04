The Division: Update 1.8.1 ist da: Xbox-One-X-Optimierung und zwei Events - 4Players.de

Erhöhte Beuterate von geheimen Ausstattungsgarnituren

Legendärer Schwierigkeitsgrad für die Einsätze "Amhersts Apartment" und "Grand Central Station"

Mehr als 40 neue Belobigungen

Weltweite Events bieten neue geheime Ausstattungsgarnituren

Legendäre Missionen bieten eine Chance von 20 Prozent auf geheime Ausstattungsgarnituren

Die Season-Pass-Nachschublieferung erhält 100 Division-Tech

Fehlerkorrekturen

Für The Division steht die Aktualisierung auf Version 1.8.1 auf allen Plattformen zum Download bereit. Das Update umfasst 4K-UHD-Optimierung für die Xbox One X sowie die beiden "weltweiten Events" Blackout und Ansturm, die Ende April beziehungsweise Ende Mai starten werden.Folgende Grafik-Verbesserungen versprechen die Entwickler auf der Xbox One X: 4K-Rendering (unklar, ob nativ oder nicht), höhere anisotropische Filterung, verbesserte Reflexionen, bessere Objektdetails und schönere Screen-Space-Schatten.Weitere Inhalte der Aktualisierung: