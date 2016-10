Rocksmith 2014: Remastered für PC, Mac, PS3, PS4, 360 und Xbox One veröffentlicht - 4Players.de

Rocksmith 2014 Edition - Remastered, die überarbeitete und verbesserte Version der Rocksmith 2014 Edition, ist ab sofort für PC, Mac, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar. Besitzer einer Rocksmith-2014-Version können sich die Remastered Edition als kostenloses Upgrade für alle Plattformen herunterladen, inklusive PlayStation 3 und Xbox 360.Die Remastered-Edition bietet laut Ubisoft eine anpassbare Lernkurve, erweiterte Übungswerkzeuge, Fortschrittsanzeige, verbesserte Menüs und umfasst mehr als 50 Tracks. Weitere 900 Lieder können über die Song-Bibliothek, deren Bestand jede Woche erweitert wird, erworben werden. Rund 650 Songs wurden seit der ersten Veröffentlichung des Spiels hinzugefügt.Käufer von Rocksmith 2014 Edition - Remastered erhalten zusätzlich sechs herunterladbare Gratis-Songs: Bob Marley & The Wailers - "Three Little Birds", Elvis Presley - "Suspicious Minds", FUN. - "Some Nights", Jackson 5 - "I Want You Back", Outkast - "Hey Ya!" und Train - "Drops of Jupiter"Letztes aktuelles Video: Remastered Edition Learn How To Play Guitar In 60 Days