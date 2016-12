Rocksmith 2014: Remastered: Akustik-Update steht bereit - 4Players.de

Rocksmith 2014 Edition - Remastered unterstützt ab sofort auch akustische Instrumente (Akustik-Gitarren). Das kostenlose Akustik-Update umfasst drei neue Modi: Den Mikrofon-Modus, den Disconnected-Modus und den Endlos-Replay-Modus in der Guitarcade. Im Mikrofon-Modus können Spieler mit einem an die Konsole oder den PC angeschlossenen USB-Mikrofon die Töne ihres akustischen Instruments ins Spiel übertragen. "Der Disconnected-Modus ermöglicht das Lernen von Songs ohne zwingend ein Instrument anschließen zu müssen. Spieler lesen die Noten ohne automatische Erkennung vom Bildschirm ab und haben so ihre eigene Übungseinheit. Der Endlos-Replay-Modus ermöglicht es Spielern, ihre Session in der Guitarcade sofort neu zu beginnen, ohne immer in das Hauptmenü des Spiels zurückkehren zu müssen. (...) Zusätzlich zu den neuen Modi ist es für die Spieler nun möglich, ihre Songlisten des Lerne einen Song-Menüs sowie des Nonstop-Menüs selber zu bearbeiten. Die Möglichkeit, andere Arrangements im Modus 'Score Attack' und die Willkommen zu Rocksmith-Einleitungslektion erneut zu spielen, ist ebenfalls hinzugekommen. Für höhere Genauigkeit sorgt eine neue Kalibrierungsmöglichkeit.""Wir waren lange auf der Suche nach einem Weg, Rocksmith 2014 Edition - Remastered auch für akustische Gitarristen interessant zu machen. Also freuen wir uns sehr, das neue Update enthüllen zu können", sagt Executive Producer von Ubisoft San Francisco, Nao Higo. "In diesem Jahr ist unser Song-Katalog auf über 900 Lieder gewachsen und wir fügen immer neue Möglichkeiten für Spieler mit dem kostenlosen Remastered-Upgrade hinzu. Ab sofort können auch Millionen von Spielern von Akustik-Gitarren Rocksmith genießen. Weiterhin konzentrieren wir uns darauf, de n Spielern die beste Möglichkeit zu bieten, um Gitarre spielen zu lernen. Wir möchten unsere Community fortlaufend unterstützen und neue Wege finden, um sie zu vergrößern."Letztes aktuelles Video: Remastered Edition Learn How To Play Guitar In 60 Days