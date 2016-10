The Order: 1886: Die Marke hat eine Zukunft und es würde noch viele Geschichten zu erzählen geben, meint der Frontmann von Ready At Dawn - 4Players.de

bvrst schrieb am 23.10.2016 um 14:32 Uhr

Für ein einmaliges Durchspielen war das Game schon in Ordnung, aber es bot deutlich weniger Interaktion als Quantum Break und war im Gameplay so anspruchsvoll wie ein Spiel von Telltale. Ich habe es direkt im höhsten Schwierigkeitsgrad durchgespielt, was ich nur noch selten mache, da es selbst mir zu einfach war.

Am Ende war ich froh, es für 30? gekauft und dann auf Ebay für ~40? wieder losgeworden bin. Man merkt bereits sehr früh, dass hier eine größere Geschichte erzählt erden soll, doch vielleicht ist das Genre falsch gewählt worden. Ready At Dawn hätte hier lieber etwas in Richtung Life is Strange oder Tales from the Borderlands vom Stapel lassen sollen. Ein von Dialogen getriebenes Spiel mit einigen QTEs und besserem Writing.

Nun ja, so geht das halt, wenn man 70? verlangt, wofür Telltale und Dontnod 25? verlangen...