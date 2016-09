Final Fantasy 15: PS4-Pro-Unterstützung, Nudel-Kooperation, Brotherhood-Finale und King's Knight -Wrath of the Dark Dragon- für iOS und Android - 4Players.de

Beim "Active Time Report" auf der Tokyo Game Show 2016 verriet Hajime Tabata (Game Director), dass Final Fantasy 15 vom Start weg die PlayStation 4 Pro unterstützen wird. Spielszenen von der PS4 Pro wurden ebenfalls gezeigt, durften aber nicht abgefilmt werden - trotzdem landete der folgende Mitschnitt auf YouTube. Konkrete Details zu den Verbesserungen auf der PS4 Pro wurden nicht genannt. Dennoch sollen die möglichen Anpassungen zusätzliche Zeit erfordern. Momentan sei das Team jedenfalls damit beschäftigt, das Rollenspiel für die "normale PlayStation 4" zu optimieren, u.a. die Darstellung der Vegetation soll in den letzten Wochen optimiert worden sein.Ansonsten kündigte Square Enix eine Ingame-Kooperation bzw. Werbung mit "Nissin Cup Noodles" an und zeigte einige Jacken (Behemoth und Lucis), die nach dem Launch als DLC erscheinen werden. Darüber hinaus wurde die fünfte und letzte Episode der animierten Serie "Brotherhood" veröffentlicht und der Mobile-Ableger King's Knight -Wrath of the Dark Dragon- (iOS und Android) für November 2016 angekündigt.Final Fantasy 15 erscheint am 29. November 2016 für PlayStation 4 und Xbox One. Die deutsche Verkaufsversion enthält neben deutscher Sprachausgabe und deutschen Bildschirmtexten außerdem die komplette englische und japanische Sprachausgabe.