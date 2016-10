Final Fantasy 15: Noctis saugt Gegnern die Lebensenergie aus: "Todesmagie" im Video - 4Players.de

Mit dem "Ring of the Lucii" wird man in Final Fantasy 15 eine Form der "Todesmagie" (Death Spell) einsetzen können. Hat man den Ring angelegt, lässt sich Lebensenergie direkt vom Gegner absaugen. Das folgende Video von der TwitchCon 2016 zeigt die "Todesmagie" im Kampf gegen diverse unterschiedliche Gegner inkl. dem Bandersnatch. Final Fantasy 15 erscheint am 29. November 2016 für PlayStation 4 und Xbox One. Die deutsche Verkaufsversion enthält neben deutscher Sprachausgabe und deutschen Bildschirmtexten außerdem die komplette englische und japanische Sprachausgabe.Letztes aktuelles Video: Death Spell