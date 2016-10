Final Fantasy 15: Mogrys als Glücksbringer - 4Players.de

Im Rollenspiel Final Fantasy 15 wird auch die Rasse der Mogrys (engl. Moogles) vertreten sein: Wie PlayStation Lifestyle schreibt, betreiben sie allerdings nicht wie gewöhnlich einen Laden, sondern kommen in Form von Puppen als Glücksbringer zum Einsatz. Ist das Item ausgerüstet, sollen Spieler allem Ärger aus dem Weg gehen können. Square Enix hat angekündigt, ein Video mit der Puppe in Aktion zu veröffentlichen, sobald eine bestimmte Zahl an Followern auf Twitter erreicht wird.Letztes aktuelles Video: Death Spell