Final Fantasy 15: Die englischen Sprecher im dritten Video - 4Players.de

Ray Chase - Noctis

Adam Croasdell - Ignis

Robbie Daymond - Prompto

Chris Parson - Gladio

Jim Pirri - King Regis

Amy Shiels - Lunafreya

Darin De Paul - Ardyn

Kari Wahlgren - Aranea

Im dritten und letzten Video zum "English Voice Cast" stellt Square Enix die englischen Sprecher der Charaktere aus Final Fantasy 15 vor ( Teil #1 Teil #2 ). Zu dem Aufgebot gehören:Darüber hinaus hat Square Enix versucht auf die Ankündigungsankündigung von Rockstar Games (Red Dead) zu reagieren.Final Fantasy 15 erscheint am 29. November 2016 für Xbox One und PlayStation 4. Die deutsche Verkaufsversion enthält neben deutscher Sprachausgabe und deutschen Bildschirmtexten außerdem die englische und japanische Sprachausgabe.Letztes aktuelles Video: The English Voice Cast Part 3