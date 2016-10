Final Fantasy 15: Road-to-Release-Tour: Das Rollenspiel kann in sieben deutschen Städten angespielt werden - 4Players.de

Square Enix hat die Road-to-Release-Tour für Final Fantasy 15 angekündigt. Ab dem 2. November 2016 möchte der Hersteller das Rollenspiel in sieben deutschen Großstädten präsentieren ( Tour-Plan ). An jeweils 40 Anspielstationen - sowohl für PS4 als auch Xbox One - kann das Rollenspiel (Kapitel 0) in Berlin, Leipzig, München, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg angespielt werden. An ausgewählten Standorten werden Special-Guests erwartet, wie z. B. Nino Kerl vom YouTube-Kanal NinotakuTV in München. Um die Wartezeiten zu umgehen, können sich interessierte Spieler bei Eventbrite einen kostenlosen "Fast Pass" sichern, mit dem sie beim Einlass bevorzugt behandelt werden. "Jeder Besucher kann sich außerdem über eine Goodie-Bag mit coolen Geschenken (...) freuen. Aber nur solange der Vorrat reicht. Und wer zu spät kommt, den bestraft der Türsteher: Denn die jeweils ersten 50 Besucher des Tages erhalten außerdem ein offizielles, streng limitiertes Tour-Shirt", heißt es vom Hersteller. Final Fantasy 15 wird am 29. November 2016 für PlayStation und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: The English Voice Cast Part 3