Final Fantasy 15: Zwei Modi für PlayStation 4 Pro geplant; weitere Demo "Judgment Disc" angekündigt - 4Players.de

Beim jüngsten Active Time Report hat sich Square Enix zur Unterstützung der PlayStation 4 Pro bei Final Fantasy 15 geäußert. Demnach sind zwei PS4-Pro-Modi geplant . Ab dem Verkaufsstart des Rollenspiels am 29. November 2016 wird man es in 4K-Auflösung (native Auflösung ist nicht bekannt) mit 30 fps und HDR spielen können. Im Dezember soll dann ein Patch folgen, der einen Alternativ-Modus mit Full-HD (1080p; nativ), 60 fps und HDR erlauben wird - derzeit würden sie in der Tuning-Phase sein und bei ca. 40 bis 50 fps liegen. Außerdem wurde eine weitere Demo angekündigt: Final Fantasy 15: Judgment Disc. Die Demo wird am 11. November 2016 in Japan an den Start gehen - wann und ob sie in Europa erhältlich sein wird, ist unklar. Die Demo umfasst den Auftakt des Rollenspiels - etwa die Hälfte des ersten Kapitels. Die Spielzeit wird auf eineinhalb Stunden geschätzt.Letztes aktuelles Video: Omen-Trailer