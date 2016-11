Final Fantasy 15: Bekommt einen mobilen MMO-Ableger - 4Players.de

Square Enix hat einen weiteren Ableger des Rollenspiels Final Fantasy 15 angekündigt. Wie Polygon berichtet, entwickelt man in Zusammenarbeit mit dem Team von Machine Zone ein MMO für mobile Geräte, das höchstwahrscheinlich auf Free-to-play-Basis veröffentlicht wird. Ein Veröffentlichungtermin wurde bisher genauso wenig genannt wie der Name des Spiels. In dem Ableger sollen nicht nur Figuren aus FF 15 auftauchen, sondern es soll auch Bezüge zur Geschichte geben und zumindest Teile des Original-Soundtracks werden ebenfalls enthalten sein.Details sind zwar noch nicht bekannt, aber Machine Zone will sich hinsichtlich des Designs nach eigenen Angaben an seinem erfolgreichen Free-to-play-Mobilspiel Game of War: Fire Age orientieren. Dort begibt man sich gemeinsam auf Quests, die sowohl PvP, PvE als auch das Sammeln von Ressourcen umfassen.Letztes aktuelles Video: Real Life Experience Teil 1