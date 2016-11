Final Fantasy 15: Mit Gastauftritt von Gronkh und Pandorya - 4Players.de

In Final Fantasy 15 werden die "Webvideokünstler" (laut Square Enix) Gronkh und Pandorya einen Gastauftritt haben. Beide sind an Bord einer Gondel in Altissia als "romantisches Liebespaar" zu sehen. Gronkh und Pandorya haben dafür das japanische Entwicklerstudio besucht und sich mittels Motion-Capturing-Verfahren digitalisieren lassen. Final Fantasy 15 erscheint am 29. November 2016 für PlayStation 4 und Xbox One. Die deutsche Verkaufsversion enthält neben deutscher Sprachausgabe und deutschen Bildschirmtexten außerdem die komplette englische und japanische Sprachausgabe.Letztes aktuelles Video: Gronkh in Japan