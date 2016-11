Final Fantasy 15: Erste Exemplare in Peru veröffentlicht; Day-One-Patch ist 7,2 GB groß - 4Players.de

Allem Anschein nach haben sich einige Händler aus Peru nicht an den 29. November 2016 als Termin für den Verkaufsstart von Final Fantasy 15 gehalten. Das Rollenspiel ist dort bereits in einigen Läden erhältlich . Publisher Square Enix würde die Situation laut Gamefront untersuchen, heißt es weiter. Gleichzeitig wird davor gewarnt, dass diese "frühen Spieler" Story-Spoiler veröffentlichen könnten - zum Beispiel via Live-Streams auf sozialen Medien oder in Foren . Zugleich ist ans Tageslicht gekommen, dass der Day-One-Patch - also der Patch zum Verkaufsstart - ungefähr 7,2 GB (PlayStation 4) groß sein wird. Welche Verbesserungen das Update mit sich bringen wird, ist noch unklar.