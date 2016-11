Final Fantasy 15: Crown Update: Welche Veränderungen nimmt der Day-One-Patch vor? - 4Players.de

Square Enix hat Details zu dem Day-One-Patch (ca. 7 GB für PS4) für Final Fantasy 15 bekanntgegeben. Der Patch mit dem Titel "Crown Update" soll u. a. das Verhalten der Kamera verbessern, damit man der "Action" in engen Räumen besser folgen kann. Der neue Warte-Modus für die Kämpfe (das Spiel "wartet" automatisch, sobald der Spieler keine Kommandos gibt) soll einen Skilltree für mehr "strategische Elemente" bekommen. Neu ist ebenfalls die "Monster-Pfeife", die es ermöglicht, Monster zu beschwören. Darüber hinaus wurden Szenen aus Kingsglaive: Final Fantasy 15 und dem Omen-Trailer eingefügt. Auch die Anzahl der Rezepte und Fischarten wurde erhöht. Last but not least können Bilder, die von Prompto aufgenommen wurden, auf Twitter und Facebook geteilt werden. Final Fantasy 15 wird am 29. November 2016 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.