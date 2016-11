Final Fantasy 15: Acht Minuten langer Überblick-Trailer; Statement von Hajime Tabata (Director) zur verfrühten Veröffentlichung - 4Players.de

Square Enix hat ein acht Minuten langes Überblick-Video zu Final Fantasy 15 veröffentlicht. In dem sogenannten "101-Trailer" werden die grundlegende Geschichte, Noctis und seine drei Gefährten sowie das Kampfsystem (inkl. Zaubersprüche und Beschwörungen) vorgestellt. Details zum Day-One-Update (Crown-Update) findet ihr hier Außerdem hat sich Hajime Tabata (Game Director) mit folgendem Statement zur verfrühten Veröffentlichung ( wir berichteten ) des Rollenspiels zu Wort gemeldet: "Das Erscheinungsdatum, der 29. November, nähert sich und ich hoffe sehr, dass alle das Spiel unvoreingenommen genießen können. Leider kam es zu einer nicht autorisierten Distribution der physischen Version von Final Fantasy 15 in bestimmten Regionen und uns ist aufgefallen, dass Gameplay-Aufnahmen von Leuten, die diese Versionen spielen, online aufgetaucht sind. Obwohl diese Situation durch verschiedene, regional besondere Umstände zustande kam und eventuell nicht vollständig vermieden werden kann, bedauern wir dies sehr.""Eines der wichtigsten Ziele für Final Fantasy 15 war es, dass dank der gleichzeitigen Veröffentlichung weltweit alle die Geschichte und die Überraschungen gemeinsam entdecken und genießen können. Aufgrund der neusten Ereignisse finden sich womöglich Videos mit unerwarteten Spoilern online. Daher möchten wir all jene warnen, die sehnsüchtig auf das Spiel warten. Wir tun alles in unserer Macht stehende, um die Verbreitung von nicht autorisierten Aufnahmen online zu unterbinden. Wir möchten all jene, die vorzeitig eine Version des Spiels erstanden haben, bitten, diejenigen zu respektieren, die sich auf die offizielle Veröffentlichung freuen, und niemandem die Überraschung zu verderben.""Ein großes und engagiertes Team hat sehr hart an der Erstellung dieses Spiels gearbeitet, um ein Final Fantasy zu erschaffen, das jeder gleichermaßen genießen kann. Wir würden es sehr bedauern, wenn die Aufregung der Veröffentlichung für so viele so kurz vor dem Erscheinen verdorben würde."Letztes aktuelles Video: Überblick-Trailer