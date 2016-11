Final Fantasy 15: Live-Action-Trailer zum heutigen Start auf PS4 und Xbox One - 4Players.de

Cloonix hat geschrieben: Scheiß Trailer. Taugt das Spiel denn immerhin was? Metacritic ist ja recht positiv gestimmt. Habe seit FF X kein FF mehr gespielt.

Hab selbst nur die Tests gelesen, aber die erste Hälfte des Spiels ist in Sachen Charakterzeichnung und Setting/Weltgestaltung wohl ziemlich grandios. Am Kampfsystem scheiden sich ein wenig die Geister, aber selbst die negativeren Stimmen finden es immerhin noch ganz okay. Die Magie scheint aber spielerisch etwas flach zu sein.Die zweite Hälfte ist deutlich linearer, was ja erst mal nichts ungewöhnliches für ein Final Fantasy ist, aber das Pacing gerät völlig außer Takt, weshalb man schnell den Anschluss an die Story verlieren kann. Es steht einem aber jederzeit frei wieder in die offene Welt zurückzukehren.