Final Fantasy 15: Kritiker streiten sich über die Länge eines kolossalen Bosskampfes - 4Players.de

Mr_v_der_Muehle schrieb am 30.11.2016 um 11:49 Uhr

In der ?Vorstellung? wurde auch behauptet, dass man das Spiel von vorn beginnen muss, wenn man stirbt. Wer schon mal ein Clueless Gamer gesehen hat, sollte außerdem wissen, dass das alles nicht ganz Ernst gemeint ist. (Wie der Name und der Host es auch vermuten lässt...)

Ob nun 50min oder 72 Stunden. Ich kann in beiden Fällen herzhaft über Bezeichnungen wie "wait for your own death 15" oder "aggressive wasting of our time" lachen. :ugly: