Final Fantasy 15: "Fängt den ursprünglichen Geist der Reihe wieder ein", meint Serien-Vater Hironobu Sakaguchi - 4Players.de

Hironobu Sakaguchi, Schöpfer von Final Fantasy, hat sich zu der Weiterentwicklung "seiner" Reihe nach dem Weggang von Square Enix und dem angedachten Remake von Final Fantasy 7 geäußert. In dem Interview mit der Webseite Glixel.com , auf das ein Nutzer von NeoGAF gestoßen ist, zeigte sich Sakaguchi zunächst wenig begeistert von der Richtung, die sein Nachfolger Hajime Tabata bei der Entwicklung von Final Fantasy 13 eingeschlagen hatte. Jetzt erkennt er aber, dass er sich mit Final Fantasy 15 auf einem guten Weg befindet, den ursprünglichen Geist der Reihe wieder einzufangen."Als ich das Unternehmen verlassen hatte, hatte ich das Gefühl, dass Squaresoft die Spiele in eine Richtung bringt, von der ich nicht wollte, dass sie es tun - speziell bei Final Fantasy 13. Ich war darüber nicht besonders glücklich. Aber als ich aus dem Unternehmen ausgeschieden war und mit einem gewissen zeitlichen Abstand habe ich akzeptiert, dass ich derjenige war, der weggegangen ist und sie damit machen können, was immer sie wollen. Kürzlich habe ich einen Blick auf Final Fantasy 15 werfen können. Und obwohl ich Tabata-san niemals kennengelernt oder mir ihm gearbeitet habe, konnte ich beim Blick auf seine Produktion fühlen, dass er den Geist adaptiert hat, mit dem ich damals die Serie erschaffen habe. Ich habe das Gefühl, dass in den Händen der talentierten Leute das ursprüngliche Feeling der Reihe zurückgebracht wird", so Sakaguchi.Das geplante Remake sieht er als große Herausforderung, die man nur schwer meistern kann. Zwar hat er großes Vertrauen in das für die Neuauflage verantwortliche Studio CyberConnect, erinnert aber auch an die Remaster von Star Wars, in denen George Lucas mit seiner Überarbeitung und CGI-Ergänzungen nicht alle Fans glücklich machte. Stattdessen würden immer noch viele Leute die ursprünglichen Fassungen der Filme bevorzugen."Ich denke, sie müssen ein brandneues Spiel entwickeln, das lediglich die Charaktere, Geschichte und die Welt beinhaltet. Es gibt also nichts, was ich ihnen an Ratschlägen mit auf den Weg geben könnte. Höchstens vielleicht 'Macht es so, wie ihr es wollt'", fährt Sakaguchi fort.Darüber hinaus verrät der Vater von Final Fantasy, von welchem Spiel aus der ersten PlayStation-Ära und dem Hause Square er am liebsten ein Comeback sehen würde: Tatsächlich würde er in Zusammenarbeit mit dem Manga-Künstler Akira Toriyama gerne eine Fortsetzung der Prügelspiel-Reihe Tobal in Angriff nehmen, in denen sich bekanntlich auch Helden aus Final Fantasy von einer anderen Seite präsentiert haben.